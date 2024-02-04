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Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 23:30, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 23:10
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Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta N.Ö'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek bilgi aldı.

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