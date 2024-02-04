Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta N.Ö'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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