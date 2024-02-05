Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, "Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacaktır. Katılım bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI MEVDUAT'TA SÜRE UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları TL'ye çevrilebilecek.

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta süre uzatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Tebliğin yayım tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.