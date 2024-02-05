Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikli paylaşımla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 07:31, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 07:32
Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz. " ifadelerine yer verildi.