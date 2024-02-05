Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, bankalardaki altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 07:32, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 07:34
Yazdır
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyelerle ilgili daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber