Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli

Türkiye Gazetesinden Fırat Cevdet AYDOĞMUŞ'un haberine göre: Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, deprem bölgesindeki illerde hazır giyim sektöründe istihdamın yüzde 40, üretimin yüzde 50 azaldığını açıkladı. Kaya, kapasite kullanımının yüzde 40 seviyesinde olduğunu belirtti. Bölgede nitelikli istihdam kaybı sorunu yaşandığını, finansmana ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların çarkların dönmesini zorlaştırdığını söyleyen Kaya, ihtiyaç duyan firmaların kredi borçlarının yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

TEŞVİK VE HİBELER ARTMALI

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bünyamin Yavuz: Hatay'daki iş yerlerinin yeniden ayağa kalkabilmesi, iş hayatının başlayabilmesi, istihdamın yeniden sağlanabilmesi için ilimize özel teşvikler, hibe desteklerinin ve işletmelere faizsiz ve uzun vadeli kredilerin verilmesi gerekiyor. Sağlık ve eğitim şartlarının oldukça kısıtlı olması göç eden çalışanların şehre geri gelmesine engel olmakta. Ayrıca bazı çalışanların da oldukça yüksek ücret istemesi nedeniyle, çalışanlarını kaybeden girişimci sayısı da oldukça fazla. En kısa süre içerisinde, şehri terk eden nitelikli iş gücünün, kısmen de olsa şehre geri dönüşünü sağlayıcı imkanlar ve ayrıcalıkların sağlanması dışında, mesleki eğitim çalışmalarının arttırılarak, mevcuttaki nüfusun iş gücü olarak değerlendirilmesi bölgemiz için oldukça önemli. Nitelikli eleman bulunmasında zorluklarla karşılaşılıyor. Devletimizin bölgeyi 'Özel Afet Bölgesi' ilan ederek teşvik, hibe ve destekleri olabildiğince artırması gerekiyor.

KAHRAMANMARAŞ 4-5 YIL SONRA UÇAK ÜRETECEK HALE GELECEK

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu: Kentimizdeki OSB'lerin yüzde 60-70'inde büyük hasarlar meydana geldi. Küçük Sanayi Sitemizde 2.500'e yakın iş yerinin yaklaşık 1.200'e yakını ağır hasarlı ve yıkık bir vaziyetteydi. Şu an 184 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi ve inşaat faaliyetlerine başlandı. 1976'da Kahramanmaraş Kavlaklı OSB ile başlayan sanayileşme hamlesi bugüne kadar tüm ilçelerimizde dahil 27 bin dönüm saha üzerinde gerçekleşmiş, son kararnamelerle sadece 3 ay içerisinde ilan edilen sanayi alanlarımızın toplamı 20 bin dönüm. Yani, 50 yılda ilan edilen sanayi alanlarının yüzde 70'i kadar alan son 3 ayda ilan edildi. Kahramanmaraş'a savunma sanayi yatırımıyla alakalı ciddi bir hamle başladı. TUSAŞ üzerinde çok duruyoruz. Bu proje, Kahramanmaraş için yüzyılın projesi. TUSAŞ'ın Türkoğlu'nda kurduğu tesisin yatırım bedeli 30 milyon avronun üzerinde. Büyük bir savunma sanayi şirketi kuruyoruz. Yüzde 70'i Kahramanmaraşlı iş insanlarının ve yüzde 30 TUSAŞ'ın bizzat ortak olacağı çok ciddi bir projemiz var. Belki 4-5 yıl sonra bu şehir, uçak üretebilecek hale gelecek. Bu yatırımlarla beraber de birçok iş kolu oluşacak.

İHRACAT 10 MİLYAR $'I AŞTI

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi: Bir yıllık süreçte çok önemli mesafeler de katettik. Depremin olumsuz etkilerine rağmen Gaziantep olarak 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaştık. Deprem nedeniyle başka şehirlere olan göç, bölgemizde ciddi iş kayıplarına neden oldu. Depremin ardından İskenderun Limanı'ndaki yangın sonrası Mersin Limanı'nda yaşanan yoğunluk maalesef devam ediyor ve şehrimizle birlikte bölgemizin dış ticaretinde çok büyük aksamalara neden oluyor. Bölgemizin toparlanabilmesi için gerek finansman konusu, gerek teşvik ve desteklerin devam etmesi gerekiyor.

İL DIŞINA GİDEN GELMİYOR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: Depremde 27 bin 500 iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. 10 bin 600 üyemizin tamamı depremden olumsuz etkilendi. Esnafın ışıkları yanmadan, ticaret devam etmeden, sanayide çarklar dönmeden şehri yeniden ayağa kaldırmak çok güç. Malatya'mızda en az yapı hasarını OSB'miz aldı. 403 fabrikamızın bulunduğu OSB'mizde en büyük kaybı personelimizde yaşadık. Ailesini daha güvenli bölgelere götürmek isteyen personelimiz il dışına gitti. Çoğu geri dönmedi. Şu anda fabrikalarımız 6 Şubat öncesine dönmüş değil. Üretimler, yüzde 75 personel kapasitesi ile devam ediyor. Üretimin yüzde 100 kapasiteye ulaşabilmesi için deprem şehirlerinin maaş konusunda cazip hale getirilmesi gerekiyor. 'Asgari ücretteki devlete ödenen işçi ve işveren paylarının doğrudan personele ödenerek kazancın arttırılması' teklifimiz var. Mücbir sebep 3 ay sonra sona erecek. Bu süre, şehirlerimiz ayağa kalkana kadar devam etmeli.