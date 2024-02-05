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Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Ali Osman Kurt (30), daha önce kendisini darp eden meslektaşı Yıldırım Uyan'ı (42) aracıyla takip etti, çarptı. Daha sonra Uyan'ı demir sopayla darp eden Kurt, ellerini bağlayıp aracına koyduğu Yıldırım Uyan'ı canlı iken toprağa gömdü.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 08:42, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 08:48
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Arabayla çarptı, demir sopayla dövdü, canlı canlı gömdü

Olay, Güneysınır ilçesinde yaşandı. İlçede çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ve Yıldırım Uyan arasında 17 Ocak günü iş nedeniyle bir tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Uyan, iddiaya göre çay tepsisi ile Kurt'un yüzüne vurarak, darp etti. Taraflar bu olay üzerine birbirlerinden şikayetçi oldu.

KAYIP İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat'ta emniyete giderek oğlu Yıldırım Uyan'a ulaşamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu.

Bunun üzerine Güneysınır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 1 Şubat günü yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a, arkadan gelen Ali Osman Kurt idaresindeki aracın çarptığı, Kurt'un daha sonra yola savrulan Uyan'ı demir sopayla darp ettikten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, aracına koyduğu tespit edildi.

DAĞLIK ARAZİYE GÖMMÜŞ

Bunun üzerine Ali Osman Kurt, gözaltına alındı. Kurt, görüntülere rağmen hakkındaki iddiaları reddetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçeye giderek çalışma yaptı. Kurt, ifadesi alınmak üzere Cinayet Büroya götürüldü.

Yapılan sorgulamada cinayeti itiraf eden evli, 2 çocuk babası Kurt, 17 Ocak günü Uyan'ın kendisini darp ettiğini ve o günden beri uyuyamadığını belirterek "Sürekli olarak bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm.

Olay günü aracımla takip ettim. Yolda giderken önce arabayla çarptım. Daha sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum.

Dağlık arazide yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm" dedi. Ali Osman Kurt, gömdüğü sırada Uyan'ın halen konuştuğunu ileri sürdü.

Kurt'un gösterdiği yerde Yıldırım Uyan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aracında ise kan izleri ile öldürdüğü Uyan'ın cep telefonu bulundu.

Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ali Osman Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

TOLGA YANIK

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