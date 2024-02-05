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Evlenecek çiftlere destek başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacak Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacaklarını söyledi. Göktaş, "Başvuruları Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 08:49, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 08:51
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Evlenecek çiftlere destek başlıyor

İKİ YILI ÖDEMESİZ KREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor. Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

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