20 milyondan fazla öğrenci ders başı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

"TATİL UZATILDI" İDDİALARINA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 110. sayısında 15 tatilin uzatıldığı iddialarına açıklık getirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, Milli Eğitim Bakanlığının 7 Temmuz 2023'te yayımladığı "çalışma takvimi" konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde değişiklik bulunmadığı, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin 2 Şubat'ta sona ereceği ifade edildi.

YENİ MÜFREDATTA SONA GELİNDİ

Eğitimde gözler bir yandan yeni müfredatta. Bu ay içerisinde açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Tekin, bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."