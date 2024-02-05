Miraç Kandili yarın idrak edilecek

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor
AK Parti ve MHP heyetleri yeniden bir araya geliyor
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Hatay'dan sonraki adres Gaziantep
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Meclis'te bu hafta: Enerji teklifi genel kurul gündemine geliyor
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Okullarda 2. Dönem yarın başlıyor
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Miraç Kandili yarın idrak edilecek

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 09:30, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 09:40
Yazdır
Miraç Kandili yarın idrak edilecek

Miraç Kandili, 12 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Allah, Hazreti Muhammed'e ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber