Altının kilogram fiyatı 1 milyon 985 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 985 bin lira, en yüksek 2 milyon 61 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,9 azalışla 1 milyon 985 bin liraya düştü. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 65 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 131 milyon 186 bin 200,81 lira, işlem miktarı ise 1.061,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 131 milyon 996 bin 204,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: