Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 10:45, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 10:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Kartalkaya
|HKY
|-4
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-4
|Palandöken
|KY
|-12
|-5
|Ergan
|KY
|-14
|-3
|Erciyes
|HKY
|-8
|-2
|Kartepe
|PB
|-1
|7
|Uludağ
|PB
|-2
|3
|Çambaşı
|ÇB
|-3
|0
|Yıldıztepe
|HKY
|-2
|0
|Mersivan
|KY
|-8
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-5
|-2
|Ilgaz
|ÇB
|-4
|-1
|Yıldız Dağı
|HKY
|-4
|0
|Zigana
|HKY
|-5
|2
|Kop
|KY
|-8
|-1
|Denizli
|PB
|-7
|4
(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)