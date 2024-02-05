Kirada tavan zam oranı belli oldu
TÜİK, ocak ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 10:50, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 10:44
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu.
Konutta yüzde 25 devam ediyor
Konut kiralarında ise 1 Temmuz'da sona eren yüzde 25'lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024'e kadar sürecek.