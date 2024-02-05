Kirada tavan zam oranı belli oldu

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu.

Konutta yüzde 25 devam ediyor

Konut kiralarında ise 1 Temmuz'da sona eren yüzde 25'lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024'e kadar sürecek.