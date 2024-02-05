Dolar günü 30,55 TL'den kapattı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,55 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 17:56, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,4610
|30,4620
|30,5530
|30,5540
|Avro
|32,9200
|32,9210
|32,8280
|32,8290
|Sterlin
|38,5310
|38,5990
|38,3340
|38,4510
|İsviçre Frangı
|35,2270
|35,4030
|35,0500
|35,2250
|ANKARA
|ABD Doları
|30,4310
|30,5110
|30,5230
|30,6030
|Avro
|32,8800
|32,9600
|32,7880
|32,8680
|Sterlin
|38,4710
|38,6810
|38,2740
|38,4840