Dolar günü 30,55 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,4610 30,4620 30,5530 30,5540 Avro 32,9200 32,9210 32,8280 32,8290 Sterlin 38,5310 38,5990 38,3340 38,4510 İsviçre Frangı 35,2270 35,4030 35,0500 35,2250 ANKARA ABD Doları 30,4310 30,5110 30,5230 30,6030 Avro 32,8800 32,9600 32,7880 32,8680 Sterlin 38,4710 38,6810 38,2740 38,4840