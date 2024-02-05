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Galatasaray'dan Muslera kararı

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 11:00, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 10:59
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Galatasaray'dan Muslera kararı

Galatasaray'ın 13 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı filebekçisine 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

37 yaşındaki kaleciyle ara transfer döneminin bitmesiyle birlikte görüşmelere başlanacağı ve gelecek sezon dünyaca ünlü yıldızların da yer alacağı bir maçta jübile ile vedasının yapılacağı öne sürüldü.

Muslera, bu sezon ligde 23 haftanın 11'inde kalesini gole kapatmayı başarırken, Galatasaray 14 gol ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

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