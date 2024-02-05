Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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