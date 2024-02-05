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Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 11:30, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 11:50
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Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam'dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

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