8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda sona gelindi.

Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş'ın koordinesinde, Başsavcı Vekili Ercan Kurnaz ile 6 savcı görevlendirildi.

Savcılar eşliğinde uzmanlar enkazda inceleme yaparak deliller topladı. Yıkılan binaların enkazından alınan örneklerin üniversitelerdeki bilirkişi heyetlerine gönderildiği, binaların belediyelerdeki projelerine ulaşıldığı ve tanık ifadelerine başvurulduğu soruşturma sürecinde kent merkezinde 24 binanın yıkıldığı tespit edildi.

Soruşturmaların tamamlandığı 18 binaya ilişkin aralarında müteahhit, bina sahibi, proje sorumlularının yer aldığı 10'u tutuklu 42 sanık hakkında dava açıldı.

Toplam 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 soruşturma dosyasının ise savcılık aşaması devam ediyor.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca da İslahiye ile sorumluluk alanı Nurdağı'nda yürütülen soruşturmalarda sona yaklaşıldı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yıkılan binalarla ilgili açılan toplam 26 davada 17'si tutuklu 95 sanığın yargılanmasına başlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden beklenen raporların gelmesiyle Nurdağı'nda 9, İshahiye'de 10 dava daha açılacak.

Böylelikle soruşturma dosyalarının büyük çoğunluğu tamamlanmış olacak.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 51 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ilişkin soruşturmada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yürütülen soruşturmalar da tamamlanmak üzere. Bir başsavcı vekili ile 4 savcının görev yaptığı "Deprem Soruşturmaları Bürosunca yürütülen soruşturmalar titizlikle yürütülüyor.

Şu ana kadar soruşturması tamamlanan olaylarla ilgili hazırlanan 70 iddianame mahkemelerce kabul edildi. Bu kapsamda 10'u tutuklu 152 sanığın yargılanması sürüyor.

Soruşturması tamamlanarak mahkemeye gönderilen 15 iddianameye ilişkin işlemler ise devam ediyor.

Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar yapılıyor.

Bu soruşturmalar, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'nin koordinesinde, 1 başsavcı vekili ile 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Malatya'da yıkılan binalara ilişkin 167 soruşturma sonunda şu ana kadar 58 dava açıldı. Açılan davalar kapsamında 245 sanık yargılanırken bilirkişi raporu beklenen 31 dosyanın da yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan koordinesinde 5 savcı ile deprem soruşturmaları yürütülüyor.

Şu ana kadar kent genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 70 iddianame mahkemelerce kabul edilirken, 25'i değerlendirme aşamasında. Bu kapsamda 19'u tutuklu olmak üzere toplam 240 sanığın yargılanması sürüyor.

Şanlıurfa ve Kilis

Depremden etkilenen kentlerden Şanlıurfa'daki soruşturmalarda da sona yaklaşıldı.

Deprem sonrası Başsavcı Vekili Mesuthan Özdemir koordinasyonunda 3 savcı tarafından soruşturmalar yapılıyor.

Soruşturmaların ardından açılan 9 davada 4'ü tutuklu 13 sanık yargılanıyor.

Ayrıca 4 dosyanın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kilis'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin yürütülen soruşturmada bina sahibi hakkında açılan dava devam ediyor.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde ölüm gerçekleşen 1759 bina tespit edildi.

Bu kapsamda her iki ilçede, 6 Şubat'tan bu yana aralarında müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, statik proje müellifleri ile tali kusurlu oldukları belirlenen ilgili belediyelerin yapı kontrol birimi elemanlarının da aralarında bulunduğu 637 kişi şüpheli olarak belirlendi.

Farklı tarihlerde yakalanan şüphelilerden 113'ü tutuklandı, 293'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 398'i salıverildi. Firari 86 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 40 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Merkez 2 ilçede 1759 binaya ilişkin soruşturma dosyaları açıldı. Bunlardan 11'iyle ilgili soruşturmalar tamamlanarak 36'sı tutuklu, 5'i firari, toplam 54 sanık hakkında hazırlanan iddianameler, ilgili mahkemelerce kabul edildi.

Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.

Hatay'ın diğer ilçelerinde de depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürdürülüyor.

Osmaniye'de 9 binayla ilgili davalar açıldı

Osmaniye kent merkezinde depremlerde yıkılan Bilge Sitesi, Metin Tamer Sitesi'ne ait 2 blok, Çomu Sitesi A Blok, Yonca Sitesi B Blok, Damla Apartmanı, Palmiye Sitesi, Türkoğlu Apartmanı ile Solak Apartmanı ile ilgili soruşturmalar tamamlandı.

Başsavcılıkça 9 binaya ilişkin 7'si tutuklu toplam 15 sanık hakkında hazırlanan iddianameler, ilgili ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Adana'da 11 dava açıldı

Adana'da da depremlerde Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Başsavcılıkça depremlerin ardından jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlardan oluşturulan teknik ve akademik bilirkişi heyeti, yıkılan 11 binanın zemininde "jeoteknik deney" yapıp analiz çıkardı. Bu kapsamda laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarla 11 binadan alınan örnekler, deprem dayanıklılık testini geçemedi.

Yıkılan 11 binaya ilişkin kusuru bulunan 7'si tutuklu, 3'ü firari toplam 20 sanık hakkında ilgili ağır ceza mahkemelerinde 11 dava açıldı. Davaların 10'u görülmeye başlandı, bir davada ise iddianame kabul edildi ancak henüz duruşmaya çıkılmadı.

Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.