Güngören'de 2 kişinin saldırısına uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

Görüntülerde, kasadan siparişini almaya çalışan Aytekin'in, arkasından yaklaşan H.Ö. ve C.T. tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü görülüyor.

Bu arada, Aytekin'in darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, müzisyen Aytekin'i darbeden H.Ö. (23) ve C.T'yi (22) de olay yerinde gözaltına aldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz hale yatan Umut Emre Aytekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir restoranda kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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