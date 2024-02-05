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'AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız 3'e ulaşmış oldu'

"AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız 3'e ulaşmış oldu"- "Paydaş kurumlarımızla işbirliği içinde ülkemizle özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 13:49, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 13:47
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'AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız 3'e ulaşmış oldu'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın memecik zeytinyağı ile Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayısının 3'e ulaştığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, coğrafi işaret tescili alan ürünlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Efeler ve bereketli topraklar diyarı" Aydın'ın incir ve kestanesinden sonra "memecik zeytinyağının" AB tescili aldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Aydın'ımıza, Aydınlı üreticilerimize, sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Milas zeytinyağı ve Edremit zeytinyağından sonra Aydın memecik zeytinyağı ile AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız da 3'e ulaşmış oldu. Paydaş kurumlarımızla işbirliği içinde ülkemizle özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Yumaklı'nın paylaşımında yer verdiği infografikte de "Menderes Nehri'nin suladığı topraklarda yetişen ve ülkemize has lezzetlerden olan memecik zeytinyağı AB'den tescil alan 20'nci Türk lezzeti oldu." ifadesi kullanıldı.

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