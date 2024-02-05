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'Senin gibi taksicileri arkadan vursunlar' diyen müşteri özür diledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı. Taksicinin uyarısına rağmen hareketlerine devam eden kadın, İzmir'de öldürülen Oğuz Erge'yi hatırlatarak, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar." dedi. Kadın, o anları anlattı ve tüm taksicilerden özür diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 21:21, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 21:24
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Aydın'da bir kadın yolcunun taksi şoförüne söyledikleri, "bu kadarı da pes artık" dedirtti.

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı.

Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı.

Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı.

Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar." dedi.

Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı davrandığı görüldü.

TAKSİCİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Taksi şoförü Mehmet Cihan'a küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet edilen M.Ç. tüm taksicilerden özür diledi.

M.Ç. yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çok üzüldüm ve çok mahcubum. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu üzüntümü kelimelerle bile ifade edemem. Bir yerden arkadaşlarla birlikte çıktık ve taksiye bindik. Taksici tarif ettiğimiz sokaklardan bir, iki defa geçince sinirlendim. Taksimetrenin de fazla yazdığını düşünerek bu nedenle sıkıntı yaşandı. Taksi şoförü 'Ben buraları tam bilmiyorum' dedi. Benim de ağzım biraz küfür konusunda durmaz. Mizacı şekilde küfrederek, bilmesi gerektiğini neden bilmediğini söyledim. Ancak taksiden indiğimde, söylediğim sözleri ben bile görünce hakikaten kendimden nefret ettim. Bütün toplumdan ve tüm taksici camiasından özür diliyorum. Telafi edebileceğim bir durum varsa her zaman hazırım. Ama isteyerek söylenmiş, yapılmış bir şey değil bu. Tüm gün çalıştığım gecenin stresinden kaynaklanmış, bu nedenle söylemiş olabilirim. Keşke böyle bir şey söylemeseydim. Taksi şoförü arkadaşımı tanımıyorum ama ondan da özür diliyorum" dedi.

OĞUZ ERGE CİNAYETİ

İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erge, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

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