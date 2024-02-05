MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
Asrın felaketinde 92 öğrencisini ve 18 öğretmen arkadaşını kaybetti
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladı
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Aile ve Gençlik Fonuna başvuru tarihleri belli oldu
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Kişi başına düşen araç sayısında zirvedeki iller
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Depremde annesini ve yengesini kaybeden milletvekili o geceyi anlattı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OECD'den Türkiye tahmini

OECD, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,9 büyümesini öngörüyor. Kurum, geçen kasımda bu yıl için öngördüğü yüzde 2,7'lik ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,9'a yükseltti, 2025'e yönelik yüzde 3 olan öngörüsünü ise değiştirmedi. OECD, 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde de değişikliğe gitmedi ancak 2025 için yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,1'e revize etti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 14:37, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 14:39
Yazdır
OECD'den Türkiye tahmini

OECD, "Büyüme için Temelleri Güçlendirmek" temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, küresel ekonomik büyüme 2023'te direnç gösterdi ve enflasyon beklenenden daha hızlı geriledi.

Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdü. Büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kalırken, diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf oldu.

Ekonomik büyüme geçen yıl G20 ülkelerinde yüzde 3,3, ABD'de yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0,5 olurken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yüzde 0,1 daralma görüldü. Ekonomik büyüme İngiltere'de 2023'te yüzde 0,3, Fransa'da yüzde 0,9, Çin'de yüzde 5,2, Hindistan'da yüzde 6,7 ve Türkiye'de yüzde 4,1 oldu.

Brezilya ekonomisi yüzde 3,1, Japonya ekonomisi yüzde 1,9 ve Rusya ekonomisi yüzde 3,1 büyüme gösterdi, Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 0,9 daraldı.

Ilımlı büyüme sürecek

Küresel ekonomideki büyümenin bu yıl ise yüzde 2,9 olacağı, 2025'te finansal koşulların da iyileşmesiyle yüzde 3'e yükseleceği öngörülüyor.

Söz konusu büyüme öngörüleri OECD'nin geçen kasımda yayımladığı Ekonomik Görünüm raporuyla karşılaştırıldığında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildiği anlamına geliyor. OECD'nin 2025'e yönelik küresel ekonomik büyüme beklentisi değişmedi.

ABD'de ekonomik büyümenin, hane halkı harcamaları ve güçlü işgücü piyasası koşulları tarafından desteklenmeye devam edeceği ancak bu yıl yüzde 2,1'e ve 2025'te yüzde 1,7'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme tahmini bu yıl için 0,3 aşağı yönlü revize edilip 2025 için değiştirilmezken, sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 1,3 düzeyinde öngörüldü.

Çin ekonomisinin düşük talep, yüksek borç ve zayıf emlak piyasasının etkisiyle bu yıl yüzde 4,7 ve 2025'te yüzde 4,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025'te yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor. OECD, kasımdaki tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü değiştirmedi, 2025 için yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,1'e revize etti.

"Enflasyonist sürecin 2025'te biteceğinden emin olmak için erken"

Enerji ve gıda fiyatlarındaki gerileme ve sıkı para politikasına bağlı olarak enflasyon, geçen yıl birçok ülkede düşüş gösterdi.

Öte yandan rapora göre, çekirdek enflasyonun çoğu ülkede hala hedefin üzerinde seyretmesi ve işgücü maliyetlerindeki artışın orta vadeli enflasyon hedefleriyle uyumlu olan seviyeden yüksek olması nedeniyle, 2021'de başlayan enflasyonist sürecin 2025'te sona ereceğinden emin olmak için henüz erken.

Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturma riski bulunurken, bölgede çatışmanın genişlemesi veya tırmanması deniz taşımacılığını beklenenden daha kapsamlı şekilde kesintiye uğratabilir ve arz darboğazları yoğunlaşabilir.

Orta Doğu'dan Asya, Avrupa ve Amerika'ya petrol ve gaz tedarikinde kilit rotalardaki trafiğin kesintiye uğraması halinde enerji fiyatlarında artış görülebilir.

Bu durum, küresel ekonomik büyümeye zarar vererek doğrudan enflasyon baskılarını artırabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber