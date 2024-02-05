Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak

İki ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara
İki ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
'AYM'nin ihlal kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı'
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak

Hatay'ın tarım üreticisine ev sahipliği yapan bereketli yerlerinden Amik Ovası, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında 2024'ün ilk hasadına hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 15:22, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 15:23
Yazdır
Hatay yaralarını bereketli topraklarıyla saracak

Amik Ovası'ndaki üretim alanlarında lahana, bakla, domates, çilek gibi ürünlerin bakımını yapan çiftçiler, yakın zamanda aralarında salatalık, kabak ve patlıcanın da olduğu sebzelerin ekimini gerçekleştirecek.

Uzun yıllardır Amik Ovası'nda tarımsal üretim yapan Turgay Akkaya, deprem öncesinde olduğu gibi çiftçiliği ve üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Akkaya, deprem sonrasında yaşadıklarını anlatırken "Deprem bizi geriye attı, yordu, üzdü. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu kapsamda Amik Ovası'nda domates, salatalık, kabak, çilek, buğday gibi çok sayıda sebze ve tahılı yetiştirdiklerini belirten Akkaya, depremin ardından yardımseverlerin destekleriyle karşılaştıklarını dile getirdi. Akkaya, "Ürünlerimizi aldılar, bazı kuruluşlara hibe ettiler. Bizi de ayakta tutmaya çalıştılar. Böylece bir yılımızı doldurduk" diye konuştu.

Bu destekler sayesinde geçen yıl tarladaki ürünleri bir şekilde tüketebildiklerini vurgulayan Akkaya, bu yıl da sıkıntılar çektiklerini ancak geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduklarını bildirdi.

Akkaya, ürünlerini satarken yaşadığı sıkıntılara değinerek, bölgede yetişen ürünler varken sebze haline diğer illerden aynı ürünlerin gelmesinin kendilerini zorladığını söyledi. Sebze halinin küçük olduğunu belirten Akkaya, "Tüketim az olduğu için biz mallarımızı satamazken tüccarlar Adana'dan, Mersin'den mal getirip sebzelerini indirdikleri zaman çok zorlanıyoruz, sıkıntı çekiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yılki hasat için hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Akkaya, gübreleme ve kazma gibi işlemleri gerçekleştirdiklerini, hasadın da mart sonu veya nisan başı gibi başlayacağını kaydetti.

"Üretmek bizim işimiz ama zorlanıyoruz"

Çiftçilerin üretime yönelik yaşadığı sorunları anlatan Akkaya, en önemli sıkıntılarının işçi azlığı olduğunu söyledi. Akkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Eleman bulamıyoruz. Gübresiymiş, ilacıymış, elektrikmiş, bizim belimizi büken bunlar. Gübreyi temin edemiyoruz, tüccarların elinde. Bizi zorluyorlar. Bunun önüne geçilsin. Üretmek bizim işimiz ama bu konuda çok zorlanıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından bu tür destekleri bekliyoruz."

Geçen yıl olduğunu gibi bu yıl da sera malzemelerine ulaşmakta zaman zaman zorlandıklarını vurgulayan Akkaya, "Mart ayında bölgede fırtınalar başlıyor. Yine korkulu rüyamız. İnşallah sıkıntı çekmeyiz geçen sene gibi." dedi.

Turgay Akkaya, depremin ardından Amik Ovası'ndaki bazı üreticilerin üretimden çekildiğini, bazı üretim alanlarının da el değiştirdiğini bildirdi.

Akkaya, tüm bu zorluklara rağmen üretmeye ve çiftçi kalmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber