Öğretmen, kız arkadaşı tarafından okulda vuruldu
Kayseri'de okulda tabancayla vurulan öğretmen, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 15:38, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 16:10
Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğretmen, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.