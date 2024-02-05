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Kahramanmaraş'ta tutuklusu bulunan tüm deprem soruşturmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte tutuklusu bulunan tüm deprem soruşturmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 15:55, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 15:56
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Kahramanmaraş'ta tutuklusu bulunan tüm deprem soruşturmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerindeki bazı binalarda oluşan çökme ve hasar neticesi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Başsavcılıkça adli soruşturmalar başlatıldığı ve soruşturmaların daha etkin ve seri bir şekilde yürütülmesi için "Deprem Soruşturmaları Bürosu" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar tutuklusu bulunan 94 dosya hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemelerine iddianame tanzim edilerek dava açıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Deprem Soruşturmaları Bürosunca düzenlenen iddianamelerin büyük çoğunluğu tutuklusu bulunan dosyalara yönelik olup, 5 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Deprem Soruşturmaları Bürosu nezdinde tutuklusu bulunan tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak iddianameleri tanzim edilip davaları açılmış ve büromuz nezdinde tutuklusu bulunan herhangi bir soruşturma dosyası kalmamıştır.

Kahramanmaraş Deprem Soruşturmaları Bürosu nezdinde hali hazırda 628 soruşturma dosyası derdest durumda olup bu dosyalar kapsamında herhangi bir tutuklu şüpheli bulunmamaktadır. Söz konusu derdest dosyalar ile ilgili iş ve işlemler de en kısa sürede tamamlanarak hukuki neticeye bağlanacaktır."

Açıklamada, depremlere ilişkin diğer soruşturmalara da işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosunca da bugüne kadar Asliye Ceza Mahkemesine 11 iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine düzenlenmek üzere 6 fezleke tanzim edilmiş, derdest kalan 18 soruşturma dosyası ile ilgili iş ve işlemler en kısa sürede tamamlanarak hukuki neticeye bağlanacaktır. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız mülhakat Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosunca da bugüne kadar Asliye Ceza Mahkemesine 3 iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine düzenlenmek üzere 8 fezleke tanzim edilmiş, derdest kalan 28 soruşturma dosyası ile ilgili iş ve işlemler en kısa sürede tamamlanarak hukuki neticeye bağlanacaktır."

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