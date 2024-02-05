MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren 9 şüpheliden 7'si tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Ne olmuştu?

MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirleyen MİT, yaptığı çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 7'si yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.