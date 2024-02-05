Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 122 gündür sürüyor. Yerleşim yerleri ve sivilleri hedef alan saldırılar aralıksız devam ederken, bölgedeki can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 478'e, yaralananların sayısının ise 66 bin 835'e yükseldiği aktarıldı.