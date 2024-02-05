Kahramanmaraş'ta 59 cenaze ile 46 uzvun kime ait olduğu tespit edilemedi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, soruşturmaların etkin ve seri şekilde sürdürülmesi için "Deprem Soruşturmaları Bürosu" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında kime ait olduğu tespit edilemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vücut bütünlüğü olmayan 46 uzuv parçası hakkında kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir. Yine vücut bütünlüğü bulunup kimliklendirmeleri yapılamayan 59 vatandaşımıza ait cenazelerin kimliklendirme çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımıza 41 vatandaşımız yönünden kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda 41 vatandaşımızı bulmaya yönelik arama ve kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir."