Kahramanmaraş'ta 59 cenaze ile 46 uzvun kime ait olduğu tespit edilemedi

Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Dört ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Dört ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
YÖK, vakıf üniversitelerindeki burslu milli sporcu kontenjanını artıracak
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
Ana sayfaHaberler Sağlık

Kahramanmaraş'ta 59 cenaze ile 46 uzvun kime ait olduğu tespit edilemedi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından kime ait olduğu tespit edilemeyen 59 cenaze ile 46 uzuv için kimliklendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 18:24, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 18:24
Yazdır
Kahramanmaraş'ta 59 cenaze ile 46 uzvun kime ait olduğu tespit edilemedi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, soruşturmaların etkin ve seri şekilde sürdürülmesi için "Deprem Soruşturmaları Bürosu" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında kime ait olduğu tespit edilemeyen cenaze ve uzuvlarla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vücut bütünlüğü olmayan 46 uzuv parçası hakkında kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir. Yine vücut bütünlüğü bulunup kimliklendirmeleri yapılamayan 59 vatandaşımıza ait cenazelerin kimliklendirme çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımıza 41 vatandaşımız yönünden kayıp başvurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda 41 vatandaşımızı bulmaya yönelik arama ve kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber