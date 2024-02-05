SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
Ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödenmesine yarın başlanacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 18:32, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 18:32
Yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemeler yarın SSK emeklileri ile başlıyor.
Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.