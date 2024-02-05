SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor

Yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemeler yarın SSK emeklileri ile başlıyor.

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