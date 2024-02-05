'Mardin'de hakime çirkin saldırı' haberlerine açıklama

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, haberlerin tek taraflı bir anlatıma dayalı olduğunu, bu nedenle konuyla ilgili basın açıklaması yapma ihtiyacının hasıl olduğunu belirtti.

Soruşturma dosyası incelendiğinde, 2 Şubat'ta saat 23.40 sıralarında trafikte yol verme meselesinden başlayan sürtüşme sonrasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"47 ... plakalı araçtaki sürücünün kaza tespit tutanağı düzenlemek için hakim H.Ü. yönetimindeki 34 ... plakalı aracı durdurmak istediği, gece yarısı olması nedeniyle endişeye kapılan hakimin ise olay yerinden uzaklaşmak istediği, yaşanan kovalamaca sonrasında H.Ü'nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının (2'si kadın 3 kişi) H.Ü'nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve hakim H.Ü'ye karşı hakaret ve tehdit içeren sözler söyledikleri güvenlik kameraları ile sabittir."

Şüphelilerin kimliklerinin tespiti, araç sürücüsünün ve yakınlarının hakim olarak görev yapan kişiyi öncesinde tanıyıp tanımadıkları, meselenin hakimin görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit amacıyla şüphelilerin bir kısmının gözaltına alındığını belirten Akbulut, ifadeleri sonrasında olayın hakimin göreviyle ilgili olmadığı, trafikte yaşanan sürtüşmeden meydana geldiği, hakimin kimliğinden habersiz olduklarının tespit edildiğini, bu nedenle şüpheliler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmadığını aktardı.

Akbulut, açıklamasında, "Şüpheliler hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme suçlarından, hakim H.Ü. hakkında ise karşı tarafın anlatımları istikametinde alkollü araç kullanma ve yaralamaya teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada her iki sürücünün de alkolsüz oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma normal seyrinde devam etmekte olup, mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Herkes kanunlar önünde eşittir, kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.