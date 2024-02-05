Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, akşam üzeri kaldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dr. Altın, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağustos 2023 tarihinde Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Suat Altın'ın bekar olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.