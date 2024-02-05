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Polisi görünce tırı bırakıp kaçan sürücü, taksiyle geri dönünce yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, tırdan inip yaya olarak kaçtı. Sürücü daha sonra ticari taksiyle aracı bıraktığı noktaya geri dönünce yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 22:35, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 22:38
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Polisi görünce tırı bırakıp kaçan sürücü, taksiyle geri dönünce yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin Mesudiye Mahallesi Şipali yolu caddesinde uygulama yaptığını gören 15 ABS 072 plakalı tırın sürücüsü, araçtan inip yaya olarak kaçtı. Ekipler, yolun ortasında bırakılan tırı çekici ile yoldan kaldırdılar. Olaydan 1 saat sonra ekipler, aynı uygulama noktasında durdurdukları bir ticari taksideki yolcuların GBT sorgulamasını yaptılar. Sorgulama sırasında yolcunun Burdur doğumlu olduğunu tespit eden polis, sürücüsü kayıp olan tırın da Burdur iline ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine sorgulanan taksideki yolcu, tırı kullandığını itiraf etti. Tır sürücüsü Fuat C.'ye (46) azami yük sınırını aştığı için 23 bin 632 TL para cezası uygulandı.

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