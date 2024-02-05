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Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışıyor. Asrın felaketinin yaraları, yüzlerce şantiyede binlerce çalışanın özverisiyle sarılıyor. Depremin birinci yılında yaklaşık 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. İki ay içinde 30 bin konut daha hak sahiplerine verilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 23:50, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 00:03
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Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlık 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk anından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlandı ve 6 milyondan fazla bağımsız bölüm incelendi. Hasar tespit çalışmalarına göre, 680 bin konut 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

İlk etapta depremzedeler için konteynerler vasıtasıyla geçici barınma alanları ve iş yerleri inşa edilirken, etütleri yapılmış sağlam zeminlere sahip rezerv alanlarda inşa faaliyetlerine de başlandı.

207 bin konutun rezerv alanlarda inşası devam ederken, şehrin hafızasını barındıran zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde ihalesi yapılan 50 bin konutun inşasına başlandı.

Şu ana kadar 50 bin çelik köy evinin yapımına başlanırken bir kısmının da ihale süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgesinde 218 bin 917'si TOKİ, 44 bin 275'i Emlak Konut Genel Müdürlüğü, 43 bin 874'ü Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce olmak yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı toplam 307 bin 66'ya ulaştı.

Yapımı süren ve ihale aşamasındaki konutların illere göre dağılımı ise şöyle:

"Adana 8 bin 138, Adıyaman 37 bin 813, Diyarbakır 8 bin 660, Elazığ 7 bin, Gaziantep 28 bin 116, Hatay 101 bin 335, Kahramanmaraş 46 bin 743, Kilis 2 bin 582, Malatya 48 bin 837, Osmaniye 8 bin 410 ve Şanlıurfa 9 bin 432."

Öte yandan imar planları ve uygulamaları GEDAŞ tarafından yürütüyor.

46 bin konutun depremzedelere teslimi sürüyor

Bölgede yapımları TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri genel müdürlüklerince devam eden afet konutları ve köy evlerinin teslimine de başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirilen konut teslim töreninin ardından 4 Şubat'ta Gaziantep'te kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Şubat ayı içerisinde toplam 45 bin 901 konutun kura çekimleri tamamlanarak depremzedelere teslimi sağlanacak.

Teslimi yapılan evlerin illere göre dağılımı şöyle:

"Gaziantep 10 bin 698, Kahramanmaraş 9 bin 289, Hatay 7 bin 275, Malatya 6 bin 181, Adıyaman 2 bin 798, Osmaniye 1976, Diyarbakır 1423, Elazığ 2 bin 255, Kilis 1003, Adana 1589 ve Şanlıurfa 1314."

2 ay içerisinde teslim edilen konut sayısı 75 bini aşacak

Mart ayının ortasına kadar 30 bin konutun daha kurası çekilecek. İki ayın sonunda toplam 75 bin 364 konut kuraları tamamlanıp depremzedelere teslim edilecek.

İki ay içerisinde teslim edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

"Gaziantep 15 bin 160, Kahramanmaraş 19 bin 501, Hatay 10 bin 418, Malatya 6 bin 672, Adıyaman 6 bin 1, Osmaniye 3 bin 638, Adana 2 bin 408, Kilis 2 bin 11, Şanlıurfa 2 bin 319, Diyarbakır 4 bin 500 ve Elazığ 2 bin 736."

Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular 255 bine ulaştı

Etütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular 255 bine ulaşırken hibe ve kredi desteği alarak Bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini yapmak isteyen yaklaşık 15 bin kişi de işlemlere başladı.

Depremden en çok etkilenen şehirler ve ilçelerdeki meydanlar ve meydanlara açılan ana caddelerdeki çalışmalar da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülüyor.

Bu kapsamda Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki çalışmalarda tarihi değerler korunurken şehir meydanları afetlere dirençli şekilde yeniden ihya ediliyor.

İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar lira hibe desteği

Ayrıca depremin etkilediği 11 şehirde yapılacak içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar lira hibe desteği sağlanıyor.

Projelendirme çalışmaları sürdürülürken, bu yaz itibarıyla altyapı çalışmalarına başlanacak.

Yerel yönetimlere sağlanan hibe desteğinin illere göre dağılımı ise şöyle:

"Hatay 12 milyar, Kahramanmaraş 10 milyar, Adıyaman 6 milyar, Gaziantep 5,9 milyar, Malatya 5,8 milyar, Osmaniye 3,9 milyar, Şanlıurfa 3 milyar, Adana 3 milyar, Diyarbakır 2,5 milyar, Mersin 1,7 milyar, Kilis 1,7 milyar ve Elazığ 500 milyon."

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