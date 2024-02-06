6 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret edecek, Sütçü İmam Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

(Kahramanmaraş/13.30/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde yaşamını yitirenler için Hatay Köprübaşı'nda düzenlenecek anma törenine ve Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konteyner kent ziyaretlerinde bulunacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "halk buluşması"na iştirak edecek, ardından Yukarı Pazarcık Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Hatay/04.17/10.00/Gaziantep/12.00/13.00/Kahramanmaraş/15.30/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kongre ve Kültür Merkezi'nde deprem konulu fotoğraf ve resim sergisine ve anma programına katılacak, Ankara Çarşısı'nı ziyaret edecek, restorasyonu devam eden Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunacak.

(Malatya/13.45-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, depremin yıl dönümünde Adıyaman ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek.

(Adıyaman/09.30, Şanlıurfa/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk ve Cibutili iş insanlarıyla çalışma toplantısında bir araya gelecek, Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohamed ile görüşecek, İstanbul Meydanı'nın açılış törenine katılacak, Sultan II. Abdülhamit Camisi'ni ziyaret edecek ve Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü münasebetiyle tertiplenecek mevlit programına iştirak edecek.

(Cibuti)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edilecek.

(Valetta)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, 6 Şubat 2023'te 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anılacak.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla Şahinbey Millet Camisi'nde düzenlenecek programa katılacak.

(Gaziantep/20.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesi; VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor ve MKE Ankaragücü-Anagold 24 Erzincanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/20.45/Ankara/17.30)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımına konuk olacak.

(Wroclaw/22.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu üçüncü haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ludwigsburg/22.00)

4- CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)