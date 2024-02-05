Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2024 23:58, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 00:04
Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.