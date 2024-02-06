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Bakan Yerlikaya ve Göktaş, 6 Şubat depremlerine ilişkin mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere ilişkin mesaj yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 07:21, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 07:19
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Bakan Yerlikaya ve Göktaş, 6 Şubat depremlerine ilişkin mesaj yayımladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 6 Şubat 2023 saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle sarsıldıklarını hatırlattı.

Depremin süresinin 65 saniye olduğunu ama bir ömür gibi sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Yaşadıklarımız asrın felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü." ifadelerini kullandı.

Asrın felaketini asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdüklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız 6 Şubat Belgeseli, dayanışmamızı, birlikteliğimizi, dünyanın en büyük İyileştirme Operasyonu'nun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. 6 Şubat'ın 1. yılında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri ve kendi acısını bir kenara bırakıp yardıma koşan kahramanları unutmadıklarının altını çizdi.

İlk anından itibaren depremin etkilerini en aza indirmek için asrın birlikteliğini sergileyerek canla başla çalıştıklarını ve Türk milletine bir söz verdiklerini aktaran Göktaş, "Yaralar tamamen sarılıncaya kadar tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri bir daha böylesi felaketlerle sınamasın." dedi.

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