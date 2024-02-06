Başhekimlere de performans geliri uygulanacak

Sağlık çalışanları arasında performans dengesi hak kaybı olmadan sağlanacak. Mesleğini serbest şekilde icra eden diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilecek.

Acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı sağlanacak

İlaç sektöründeki müteşebbislerin taşıması gereken koşullar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

UĞUR DUYAN