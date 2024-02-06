Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan'da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Trabzon çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor. Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'de kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.