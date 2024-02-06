Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, saygı duruşunun gerçekleştirildiği anlardan görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin yanı sıra hudut birliklerinde görev başındaki Mehmetçiğin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.