DASK'lı konut sayısı 11,6 milyona yükseldi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olarak da isimlendirilen zorunlu deprem sigortası oranı son 1 yılda Türkiye genelinde yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun interaktif deprem haritasına göre, geçen yıl 6 Şubat'taki büyük depremler öncesi ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 55,6 oranındaki 11 milyon 147 bin 148'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyordu. Depremler sonrası ise DASK üzerinden zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısı, hızla yükseldi. Depremin etkilediği illerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, devamındaki ilk 1 ay içerisinde DASK'lı konut sayısı 400 bin artış gösterdi ve 2023 yılı mart ayında 11 milyon 545 bine yükseldi.

1 yılda 524 bin konut artışı

Depremin etkilerinin devam ettiği süreçte zorunlu deprem sigortalı konut sayısındaki artış, 'asrın felaketi' unutuldukça yavaşlamaya başladı. Deprem sonrasındaki 1 ayda 400 bine yakın yeni konut için daha zorunlu deprem sigortası yaptırılırken, üzerinden 1 yıl geçen depremde son 11 ayda zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısındaki artış 126 binde kaldı.

2024 yılı şubat ayı verilerine göre; Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası sayısı 11 milyon 671 bin 992 konuta yükseldi, sigortalılık oranı da yüzde 58,3 oldu. Geçen yıl deprem öncesi döneme göre; bu yıl şubat ayı itibarıyla zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısında 524 bin 844 artış kaydedilmiş oldu.

Depremin etkilediği illerde durum

15 Mart 2023 verilerine göre; 6 Şubat'ta depremden etkilenen illerdeki veriler genelde çok düşükken; bu illerden 9'unda DASK yaptıranların sayısı arttı, Şanlıurfa ve Hatay'da sayı ve oranlar düşüş gösterdi.

Geçen yıl mart ve bu yıl şubat döneminde 11 ilde zorunlu deprem sigortası verileri şu şekilde oluştu. Hatay'da geçen yıl mart ayında 315 bin konuttan 123 bin 441'inde (yüzde 39,2) zorunlu deprem sigortası bulunurken, bu yıl şubat döneminde sigortalı konut sayısı 117 bin 986'ya, toplam sigortalı konut oranı ise yüzde 37,5'e geriledi.

Aynı dönemde Şanlıurfa'da 198 bin konuttan 102 bin 204'ü (yüzde 51,6) sigortalıyken, konut sayısı 88 bin 5'e, oran yüzde 44,4'e geriledi. Adıyaman'da 89 bin konutun 38 bin 657'si (yüzde 43,4) sigortalıyken, konut sayısı 40 bin 85'e, oran yüzde 45'e çıktı. Kahramanmaraş'ta 210 bin konuttan 109 bin 445'i (yüzde 52,1) sigortalıyken, konut sayısı 112 bin 694'e, oran yüzde 53,7'ye çıktı. Gaziantep'te 339 bin konuttan 213 bin 729'u (yüzde 63) sigortalıyken, konut sayısı 228 bin 565'e, oran yüzde 67,4'e yükseldi. Osmaniye'de 101 bin konuttan 43 bin 155'i (yüzde 42,7) sigortalıyken, konut sayısı 61 bin 447'ye, oran yüzde 60,8'e yükseldi. Kilis'te 25 bin konuttan 14 bin 623'ü (yüzde 58,5) sigortalıyken, konut sayısı 16 bin 348'e, oran yüzde 65,4'e çıktı. Malatya'da 188 bin konuttan 96 bin 646'sı (yüzde 51,4) sigortalıyken, konut sayısı 116 bin 166'ya, oran yüzde 61,8'e çıktı. Elazığ'da 135 bin konuttan 87 bin 72'si (yüzde 64,5) sigortalıyken, konut sayısı 94 bin 574'e, oran yüzde 70,1'e yükseldi. Diyarbakır'da 231 bin konuttan 78 bin 774'ü (yüzde 34,1) sigortalıyken, konut sayısı 87 bin 285'e, oran yüzde 37,8'e çıktı. Adana'da 479 bin konuttan 222 bin 233'ü (yüzde 46,4) sigortalıyken, konut sayısı 272 bin 742'ye, oran yüzde 56,9'a yükseldi.

İstanbul'da oran yüzde 65,3

Özellikle kamuoyunda çokça konuşulan deprem beklentisi nedeniyle deprem sigortası bilinci yüksek iller arasında gösterilen İstanbul'da toplam 4 milyon 153 bin konuttan yüzde 64,9'unun zorunlu sigortası bulunurken, geçen yıl mart ayına göre bu yıl şubat ayı itibarıyla sigortalı konut oranı yüzde 65,3'e yükseldi.

İstanbul'da zorunlu deprem sigortası bulunan konut sayısı, 2 milyon 693 bin 890 adet oldu. Zorunlu deprem sigortası oranı; Ankara'da 1 milyon 719 bin konutun 979 bini (yüzde 57), Antalya'da 713 bin konutun 415 bin 278'i (yüzde 58,2), Konya'da 584 bin konutun 257 bini (yüzde 44), Mersin'de 492 bin konutun 308 bini (yüzde 62,8), Kayseri'de 376 bin konutun 243 bini (yüzde 64,8), Muğla'da 271 bin konutun 226 bini (yüzde 83,5), Trabzon'da 232 bin konutun 97 bini (yüzde 41,9), Kocaeli'de ise 481 bin konutun 338 bini (yüzde 70,5) şeklinde oldu.

Deprem, sigorta bilincini artırıyor

6 Şubat depremi öncesi deprem yaşayan Türkiye'nin diğer illerinde de zorunlu deprem sigortalılık oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, bu illerde de genel anlamda son 1 yılda artışlar olduğu belirlendi.

Daha önce depremin yaşandığı İzmir'de 1 milyon 265 bin konutun yüzde 62,4'üne denk gelen 789 bini sigortalıyken, Yalova'da 93 bin konutun yüzde 87,2'sine denk gelen 81 bin 135'inin, Düzce'de 82 bin konuttun yüzde 89,7'sine denk gelen 73 bin 541'inin, Bolu'da 71 bin konuttun yüzde 91,6'sına denk gelen 65 bininin, Sakarya'da 240 bin konuttun yüzde 84'üne denk gelen 201 bin 598'inin sigortalı olduğu görüldü. Bingöl'de ise 39 bin konuttan 34 bin 642'sinin sigortalı olduğu ve geçen yıla göre sigortalılık oranının yüzde 83'ten yüzde 88,8'e yükseldiği, Van'da 85 bin konuttan 66 bin 85'inin sigortalı olduğu ve sigortalılık oranının geçen yıla göre yüzde 76,2'den yüzde 77,7'ye çıktığı, Erzincan'da 56 bin konutun 38 bin 625'inin sigortalı olduğu ve sigortalılık oranının aynı döneme göre yüzde 66,3'ten yüzde 69'a yükseldiği belirlendi.