Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp binlerce lira dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, geçen 23 Ocak günü Devrek ilçesinde yaşayan S.E.'nin kapısına gelen bir kişi, "Oğlunuzun adı terör örgütüne karıştı" diyerek kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Nitelikli dolandırıcılık olayında 6 adet burma bilezik, 1 adet kalın bilezik, 10 adet Cumhuriyet altını, 1 adet beşi bir yerde altın, 1 adet altın zincir, 1 çift altın küpe, 1 takım inci set ile 35 bin lira nakit parayı alan dolandırıcılık zanlısı kayıplara karıştı. S.E. ertesi gün tanımadığı iki farklı hesaba toplamda 385 bin lira yatırdı; dolandırıldığını anlayınca da Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince bölgede yapılan geniş çaplı kamera ve KGYS çalışmaları sonucunda olaya karışanların H.B., H.D. ve İ.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Ankara'da bulunan 3 ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olaya karışan üç şüpheli de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Üç şüpheli, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.D. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.E. tutuklandı.

Öte yandan şüphelileri yönlendirdiği anlaşılan M.R.E.'nin Gürcistan'da yaşadığı tespit edildi.