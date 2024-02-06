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Sitede beslenen köpeği ezen kişinin 4 yıla kadar hapsi istendi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt'ta site içinde hayvansever tarafından beslenen köpeği otomobiliyle ezen kişiye 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 11:07, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 11:27
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AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, Esenyurt'ta bir sitenin giriş kapısında 28 Mayıs 2021'de saat 21.24 sıralarında Ürdün vatandaşı Samir Abboud Hassan Al-Hashhoush, aracı ile yerde yatan köpeği ezdi.

Ölen köpeği 6 yıldır site içerisinde besleyen ve adını "Gece" koyan Seda Gökmen, Al-Hashhoush'tan şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin soruşturma yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Al-Hashhoush hakkında 16 Mart 2023'te iddianame hazırladı.

İddianamede, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 28/A maddesindeki "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişinin 6 aydan 4 yıla kadar cezalandırılır" hükmü hatırlatılarak, ölen Gece isimli köpeğin Seda Gökmen tarafından bakılıp beslendiği aktarıldı.

Şüpheli Al-Hashhoush'ın 5199 sayılı yasanın 28/A maddesine göre cezalandırılması talep edilen iddianamede, "şüphelinin görüntü analizinden de anlaşılacağı üzere neticeyi öngörmesine rağmen köpeğe doğru aracı sürüp hayvana çarptığı, köpeğin bu suretle öldüğü ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" değerlendirmesi yapıldı.

İddianameyi kabul eden Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan 10 Ekim 2023'teki ilk duruşmada sanığın savunması alındı.

Al-Hashhoush, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, yerde yatan köpeği fark etmediğini, bilerek ve isteyerek hayvanı ezmediğini iddia etti. Al-Hashhoush, olayın ardından köpeği veterinere götürerek tedavi ettirmeye çalıştığını da söyledi.

Hakim, tanıkları dinlemek için duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- Köpek kazadan 25 gün sonra öldü

Davayı AA muhabirine değerlendiren şikayetçi Seda Gökmen'in avukatı Murat Ak, sanığın köpeği kasıtlı olarak aracıyla ezdiğini düşündüklerini söyledi.

Köpeğin kazadan 25 gün sonra öldüğünü, savcılığın da olaya ilişkin uzun süren bir soruşturma yürüttüğünü belirten Ak, "Süreci takip ediyoruz. Hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa davanın takipçisi olacağız." dedi.

Avukat Ak, mahkemede köpeği bilerek ve isteyerek ezmediğini söyleyen sanığı, kamera görüntülerinin doğrulamadığını sözlerine ekledi.

- "Savcı, tanık beyanlarıyla ikna olduğu için 'sahipli hayvan' saydı"

Şikayetçi Seda Gökmen de sanığın kasıtlı olarak köpeği ezdiğini öne sürdü.

Site içerisinde sokak hayvanlarının bakımını üstlendiğini dile getiren Gökmen, ölen köpeğin beslenme ve bakımlarını da kendisinin yaptığını, hayvanın aşılarını, kısırlaştırılmasını ve gerektiğinde tedavilerini özel veteriner ve klinikte yaptırdığını anlattı.

Cumhuriyet savcısının emsal olabilecek bir iddianame hazırladığını vurgulayan Gökmen, "Sayın savcımız sokakta yaşamış olmasına rağmen, benim tarafımdan bakıldığına tanık beyanlarıyla ikna olduğu için Gece'yi 'sahipli hayvan' kategorisine soktu ve onu ezen şahıs için 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istedi. Yargıya olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah sayın savcımızın iddianamesi ile biz gönüllülerin sesine ses olan yargıdan bir karar bekliyoruz, artık yüzümüz gülsün istiyoruz." diye konuştu.

Maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığının altını çizen Gökmen, sadece sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediğini vurguladı.

Seda Gökmen, bu tür olaylara karışan insanlara, bir barınağa bağış yapma, hayvanlara 6 ay gibi bir sürede mama verme, alt temizleme gibi bir ceza verilmesinin de hayvanseverleri mutlu edeceğini dile getirdi.

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