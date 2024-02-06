Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), geçen yıl deprem bölgesindeki illerden 2 bin 45 başvuru yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 11:18, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 11:19
Yazdır
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi

AA muhabirinin, KDK'nin yıllık raporundan derlediği bilgilere göre, 6 Şubat 2023'teki "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar ve depremzedeler ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etti.

Deprem bölgesinden ve depremzedeler tarafından toplam 2 bin 45 başvuru yapılırken, en fazla başvuru "kamu personeli rejimi" alanında oldu. Bu alanda gönderilen 459 dilekçe, başvuruların yüzde 22'sini oluşturdu.

KDK'ye, "adalet, milli savunma, güvenlik" alanlarında 315; "ekonomi, maliye ve vergi" alanlarında 264; "eğitim, öğretim, gençlik ve spor" alanlarında ise 224 başvuru geldi.

"Kamu personel rejimi" başlığı altında yapılan başvurular çoğunlukla depremzede personelin atama ve nakil değişikliğine ilişkin taleplerini içerirken, cezaevi nakil talepleri, afetzede sosyal destek talepleri, hasar tespitine ilişkin yeniden inceleme veya mevcut inceleme sonucundaki ödemelere dair itirazlar, eğitim kurumları harç ve ücretlere ilişkin talepler, başka illerdeki eğitim kurumlarına geçişler, yurt ücretlerinin iptali ve iadesi, diploma ve staj gibi hususlara ilişkin talepler başı çekti.

Deprem bölgesinden veya depremzedelerce gelen başvurulara öncelik veren KDK, büyük bir titizlik ve hassasiyetle başvuruların sonuçlandırılması için çaba gösterdi.

KDK, başvuruların çoğunluğunda dostane yollarla çözüme kavuşturulma yoluna giderek, 2 bin 45 başvurunun tamamını sonuçlandırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber