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Dolar/TL 30,57 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,5700 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 11:25, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 11:22
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Dolar/TL 30,57 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,14 artışla 30,5555'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,5700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişe 32,8720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 38,3850'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,3 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine dikkati çekerek, ülke ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Açıklanan verilerden alınan sinyaller dikkate alındığında Fed'in bu sene atacağı adımlara yönelik beklentilerin iyimser olabileceğini ifade eden analistler, bankanın enflasyonla mücadelesinin öngörülünden daha uzun olabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda güvercin beklentilerin zayıfladığı göze çarparken, Fed'in martta faiz indirimine gidebileceğine ilişkin tahminler yüzde 17 seviyesine indi. Bankanın mayısta yüzde 64 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülse de, burada da güvercin fiyatlamaların 4 baz puan gerilemesi dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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