Yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın'ın cenazesi defnedildi

Ani rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye kurtarılamayan Altın'ın cenazesi hastane önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyü Karan mezrasına getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, baba Mirhan ve anne Sultan Altın ile Vali Ahmet Hamdi Usta, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kaymakam Muhammed Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Şırnak SGK İl Müdürü Yahya Beroje, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve vatandaşlar katıldı.

Altın'ın naaşı, Karan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mezradaki mezarlıkta defnedildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz, baba Mirhan Altın'a başsağlığı ve sabır diledi.