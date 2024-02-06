Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bu arada sürücünün ehliyetinin ve minibüsün muayenesinin bulunmadığı öğrenildi.

15 kişiyi taşıyan minibüsteki Fatma Özer'in (53) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ile araçtaki Hatice T. (53) ve Seyithan D. (52) yaralandı.

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