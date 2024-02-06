Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: Saldırganlar DHKP/C üyesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C üyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 12:40, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 13:26
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
February 6, 2024