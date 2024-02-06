Ali Coşkun kimdir?

İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Ali Coşkun, İstanbul'un tarih kokan sokaklarında, 1973'ün ilkbaharında dünyaya geldi. Tokat kökenli olan Coşkun'un kökleri, 13. yüzyılda Horasan'dan Anadolu'ya uzanan, Ahmet Yesevi'nin izinden giden atalarına dayanıyor.

Ailesinin ortanca çocuğu olarak, bir abla ve bir erkek kardeşin korumasında büyüdü. İçerenköy'ün dar sokakları onun çocukluk oyun alanı oldu. Babasının işlerine eşlik ederken, büyüklerinin hikayelerini dinleyerek hayata dair dersler aldı. Bu çeşitlilik onu şekillendirdi, büyüttü.

Babasının çalışkanlık ve tutku dolu adımlarını izleyerek, genç yaşta iş dünyasına atıldı. Lise yıllarını muhasebe defterleri arasında geçirirken, ticaretin tozlu yollarına da adımlarını attı. 21 yaşındayken aile şirketinin rotasını çizmeye başladı, demir-çelik sektörüne yatırımlar yaparak sanayici kimliğini inşa etti. Üretmeye olan tutkusu, onu 2008'de inşaat sektörüne taşıdı.

Eğitimine her zaman önem verdi. Bütün deneyimlerini, yaşanmışlıklarını hukuk eğitimi ile desteklemek istedi ve Portekiz'de Nova Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Adalete olan inancı, onu hukuk eğitimi almaya yöneltmişti.

1999 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Hayatının aşkıyla evlendi ve yuvaları iki çocukla taçlandı.

Çok yönlü bir yaşam felsefesi geliştirdi. Okuma, araştırma, üretme tutkusu sayesinde, "Taştaki Türkler", "Saymalıtaş", "Damgalarım Göçü" gibi eserlerin basılmasına katkı sundu. Türkmen Alevi Ocakları Birliği Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın kurucu başkanı olarak, Alevi tarihiyle ilgili çalışmalar yaptı. Halen süren bu çalışmalarla, Alevi tarihinde bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

2017, hem Türkiye hem de Ali Coşkun'un siyasi hayatı için önemli bir yıl oldu. "Cesurlar Hareketi" olan İYİ Parti'nin kurucular kurulunda yer alarak siyasete atıldı.

2024 seçimleri ise çok sevdiği, uzun yıllardır ailesiyle yaşadığı Ataşehir'e hizmet etmek için fırsat doğurdu ve Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. İstanbul'un bu güzel ilçesine hizmet etmek için durmaksızın ve heyecanla çalışmalarına devam ediyor.

Ortaokul yıllarından beri sorulan "Hayat amacın nedir?" sorusuna verdiği cevap ise her zaman aynı: "İnsanlara dokunmak." Şimdi, siyasetin bu amaca ulaşmanın yolunu açtığına inanıyor.

Ali Coşkun, çok sevdiği Ataşehir'i, sürdürülebilir projelerle inşa etmek için sabırsızlanıyor.

