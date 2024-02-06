Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'a gitti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 13:17, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 13:17
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.