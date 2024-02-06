Üniversiteler keyfi kadro yakmaya devam ediyor

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversiteler keyfi kadro yakmaya devam ediyor

Devlet üniversiteleri yıl sonu ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarını keyfi şekilde iptal edilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engelliyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 14:51
Yazdır
Üniversiteler keyfi kadro yakmaya devam ediyor

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca devlet üniversitelerine tahsis edilen öğretim elemanı atama izinleri Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitelere dağıtılmaktadır.

Üniversitelere tahsis edilen izinler yine Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilan edilmemesi halinde kullanılamadığı gibi, bu tarihten sonra da atama işleminin gerçekleşememesi de yine aynı sonucu doğurmaktadır.

Dolayısıyla, üniversitelere tahsis edilen bu sınırlı atama izinlerinin etkin ve verimli kullanılmasından kamu idareleri birinci derecede sorumludur.

Ancak, ne yazık ki bazı üniversitelerimiz kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını bırakın keyfiyeti Resmi Gazete'de yayımlayarak herkese göstermektedir.

Örneğin, Dicle Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilen Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu, aynı üniversite tarafından 1 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de makul bir gerekçe belirtilmeksizin İPTAL edilmiştir.
Üniversite bir ay önce ihtiyacım var diyerek ilan ettiği araştırma görevlisi kadrosunu bir ay sonra iptal etmiş ve 2023 yılı için tahsis edilen atama iznini YAKMIŞTIR.

Başka bir örneğimize geçelim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında çalıştırmak üzere 22 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlanmıştır. Ancak, ilgili üniversite 1 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de hiçbir açıklama yapmaksızın keyfi şekilde İPTAL etmiştir.

Yine aynı üniversiteden bu defa farklı bir durumu sizlerle paylaşalım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında istihdam etmek üzere 3 (üç) Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
İlgili kadronun ön değerlendirme sonuçları 22 Ocak 2024 tarihinde ilan edilerek, ilan edilen kadronun üç katı aday olan 30 kişi 25 Ocak 2024 tarihinde giriş sınavına çağrılmış ve yazılı sınav gerçekleştirilmiştir.
Adaylar sınava katılarak giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasını beklerken üniversite hiç beklenmedik bir şekilde üniversite sayfasından yaptığı duyuruyla ilanı iptal etmiştir.
Bunun sebebi ve izahı yapılmamıştır.
Haliyle bu karar sonrası üç kadro izni daha YANMIŞTIR.

Üniversitelere atanmak için yüzlerce aday bin bir ümitle ilanlara başvuru yaparken, yükseköğretim kurumlarının bir ay önce ihtiyaç duyduğu kadroları bir ay sonra iptal etmelerinin akla ve mantığa sığan bir tarafı bulunmamaktadır.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı tarafından tahsis edilen atama izinlerinin kullanımına izin vermekle yetkili olan Yükseköğretim Kurulunun bu duruma tedbir alarak üniversitelerde keyfi kadro iptallerinin önüne geçmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber