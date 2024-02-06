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İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azalırken, bu sayı 2020'deki 57 bin kişilik düşüşün ardından Cumhuriyet tarihindeki 2. nüfus azalışı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2024 14:46, Son Güncelleme : 06 Şubat 2024 14:46
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İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı.

Geçen yıl 10 ilin nüfusu azalırken, İstanbul, bu iller arasında ilk sırada yer aldı.

Kentin nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl bu rakam 252 bin 27 kişilik azalışla 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Böylece kentin nüfusu 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu.

Ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünün ikamet ettiği İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer almaya devam etti.

- Kentin nüfusu 1950'de 1 milyonu geçti

Yıllara göre İstanbul'un nüfus verilerine bakıldığında, kentin nüfusunun, 1927'de 700 bin, 1950'de 1 milyon, 1955'de 1,5 milyon 1980'de 4,5 milyon 1985'te 5,5 milyon, 2000'de 11,1 milyon, 2010'da 13,2 milyon olduğu görüldü.

- En fazla yıllık nüfus artışı 2019'da yaşandı

2001-2023 döneminde İstanbul'un nüfusunun yıllık bazda en fazla 2019'da arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusu bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi arttı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in hesapladığı 2000-2006 dönemi yıl sonu nüfusları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre tahmin ediliyor.

2000-2023 döneminde İstanbul'un nüfus verileri şöyle:

YıllarNüfusArtış
200011.076.840
200111.292.009215.169
200211.495.948203.939
200311.699.172203.224
200411.910.733211.561
200512.128.577217.844
200612.351.506222.929
200712.573.836222.330
200812.697.164123.328
200912.915.158217.994
201013.255.685340.527
201113.624.240368.555
201213.854.740230.500
201314.160.467305.727
201414.377.018216.551
201514.657.434280.416
201614.804.116146.682
201715.029.231225.115
201815.067.72438.493
201915.519.267451.543
202015.462.452- 56.815
202115.840.900378.448
202215.907.95167.051
202315.655.924- 252.027

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